Специалист по контекстной рекламе (Google, Яндекс)
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Здравствуйте!
Меня зовут Анна, приятно познакомиться.
Работаю в таких поисковых системах, как Яндекс и Google.
Запуск рекламной кампании включает в себя:
1. Определение структуры рекламной кампании
2. Подбор рекламных материалов ( ключевые слова, тексты, описания, минус-слова, отображаемые ссылки, уточнения, быстрые ссылки)
3. Согласование рекламных материалов ( отправляю документ на утверждение. Дорабатываю материалы до тех пор, пока клиент не будет со всем согласен).
4. Создание и настройка Метрики, Аналитики и GTM (при необходимости).
5. Настройка целей по сайту (при необходимости)
6. Загрузка рекламный кампаний
7. Запуск или передача кампаний клиенту.
8. Отчет по запуску через 2 недели.
9. Отчет по запуску через 1 месяц.
Сопровождение рекламных кампаний включает:
Применяется в случае, когда у Вас уже запущены рекламные кампании.
Сопровождение рекламных кампаний включает в себя:
- анализ хода рекламных кампаний ( вытрачивание бюджета; количество получаемых показов, кликов; средняя цена за клик; показатель кликабельности; позиция показа). Выдача рекомендаций по внесению изменений в рекламные кампании
- регулярная чистка ключевых запросов
- добавление минус-слов
- добавление ключевых слов
- чистка площадок
- обновление текстов и описаний
- тестирование новых стратегий (при необходимости)
- ежемесячные отчеты (сравнение полученных результатов с предыдущим месяцем, выдача рекомендаций).