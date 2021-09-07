Специалист по контекстной рекламе (Google, Яндекс)

Здравствуйте!

Меня зовут Анна, приятно познакомиться.

Работаю в таких поисковых системах, как Яндекс и Google.

Запуск рекламной кампании включает в себя:

1. Определение структуры рекламной кампании

2. Подбор рекламных материалов ( ключевые слова, тексты, описания, минус-слова, отображаемые ссылки, уточнения, быстрые ссылки)

3. Согласование рекламных материалов ( отправляю документ на утверждение. Дорабатываю материалы до тех пор, пока клиент не будет со всем согласен).

4. Создание и настройка Метрики, Аналитики и GTM (при необходимости).

5. Настройка целей по сайту (при необходимости)

6. Загрузка рекламный кампаний

7. Запуск или передача кампаний клиенту.

8. Отчет по запуску через 2 недели.

9. Отчет по запуску через 1 месяц.

Сопровождение рекламных кампаний включает:

Применяется в случае, когда у Вас уже запущены рекламные кампании.

Сопровождение рекламных кампаний включает в себя:

- анализ хода рекламных кампаний ( вытрачивание бюджета; количество получаемых показов, кликов; средняя цена за клик; показатель кликабельности; позиция показа). Выдача рекомендаций по внесению изменений в рекламные кампании

- регулярная чистка ключевых запросов

- добавление минус-слов

- добавление ключевых слов

- чистка площадок

- обновление текстов и описаний

- тестирование новых стратегий (при необходимости)

- ежемесячные отчеты (сравнение полученных результатов с предыдущим месяцем, выдача рекомендаций).