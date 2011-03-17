Есть анонимные прокси. Настроены через проксифаер. На одном пк выполняют свою функцию, на другом, почему-то нет. Нужно разобраться в чем проблема. Windows 10
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Windows XP Professional 64. Нужно убрать самоустанавливающийся атрибут "только для чтения" в ряде каталогов (Documents and Settings). Для знающего человека задача на пару минут. Я перепробовал все, включая командную строку.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется контент-менеджер на постоянной основе. В день на сайт нужно добавлять 5-6 новостей (минимум текста, косметический рерайт по шаблону), а так же обновлять 10-15 ссылок с файлообменных сетей.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Суть работы заключается в следующем. Необходимо от лица заказчика (Саратов) вести переговоры с разработчиком социальной сети (Москва). Согласовывать технические и прочие вопросы‚ с дальнейшим зачислением в штат готового проекта. Все подробности при собеседовании.Управление проектами1 заявкаЗакрыт14 лет назад