Менеджер проекта

Компании, работающей в сфере мобильного маркетинга на постоянную работу нужен тим лидер для следующих задач: 1. Разработка и сопровождение высоконагруженного веб-ресурса и смежных проектов. 2. Распределение задач между программистами и контроль их выполнения. 3. Проектирование ПО и БД; Используемые ...
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Суть работы заключается в следующем. Необходимо от лица заказчика (Саратов) вести переговоры с разработчиком социальной сети (Москва). Согласовывать технические и прочие вопросы‚ с дальнейшим зачислением в штат готового проекта. Все подробности при собеседовании.
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