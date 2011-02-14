Менеджер интернет проекта

Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов. Оплата почасовая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: удовлетворить потребности заказчика по модификации веб-проектов и сайтов в рамках предложенного бюджета и сроков.
Задачи: организация подготовки технико-коммерческих предложений для заказчика, организация реализации проекта, отслеживание сроков выполнения проекта, управление расходами по проекту в рамках имеющегося бюджета, внесение и согласование изменений проекта, контроль качества выполненных работ.
Требования: Уметь управлять интернет-проектами, уметь поставить, проверить и принять задание от исполнителей, знать современные интернет технологии, доводить проекты до успешного завершения. Обязательно наличие оперативной связи по skype или телефону. Время реакции на уведомления не более 2-х часов в рабочее время (с 9-18 по MSK).
Наличие опыта в SEO и SMO приветствуется. Проекты - коммерческие сайты.
Для новых СДЛ проектов требуется начальный или персональный аттестат Webmoney.
Оплата: 25% прибыли управляемого проекта.
Уважаемые соискатели, обратите внимание на:
1. Если вас заинтересовала данная работа просьба оставлять в комментариях свои контактные данные (эл.почта, skype, ICQ) и предпочтительное время проведения собеседования (с 9:00 до 18:00 по МСК). Желательно оставлять ссылку на свое резюме или портфолио. Копию этого сообщения отправить на эл.почту job [at] profitablesites.ru
2. Собеседование проводиться по skype в голосовом режиме (иметь наушники и микрофон), желательно веб-камеру.
3. Все вопросы, уточнения можно сделать во время собеседования.
4. Если вам не ответили, то возможно я в оффлайн и не получил Ваше сообщение, либо Ваша кандидатура заинтересует меня в будущем.
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