Менеджер интернет проекта

Цель: удовлетворить потребности заказчика по модификации веб-проектов и сайтов в рамках предложенного бюджета и сроков.

Задачи: организация подготовки технико-коммерческих предложений для заказчика, организация реализации проекта, отслеживание сроков выполнения проекта, управление расходами по проекту в рамках имеющегося бюджета, внесение и согласование изменений проекта, контроль качества выполненных работ.

Требования: Уметь управлять интернет-проектами, уметь поставить, проверить и принять задание от исполнителей, знать современные интернет технологии, доводить проекты до успешного завершения. Обязательно наличие оперативной связи по skype или телефону. Время реакции на уведомления не более 2-х часов в рабочее время (с 9-18 по MSK).

Наличие опыта в SEO и SMO приветствуется. Проекты - коммерческие сайты.

Для новых СДЛ проектов требуется начальный или персональный аттестат Webmoney.

Оплата: 25% прибыли управляемого проекта.

Уважаемые соискатели, обратите внимание на:

1. Если вас заинтересовала данная работа просьба оставлять в комментариях свои контактные данные (эл.почта, skype, ICQ) и предпочтительное время проведения собеседования (с 9:00 до 18:00 по МСК). Желательно оставлять ссылку на свое резюме или портфолио. Копию этого сообщения отправить на эл.почту job [at] profitablesites.ru

2. Собеседование проводиться по skype в голосовом режиме (иметь наушники и микрофон), желательно веб-камеру.

3. Все вопросы, уточнения можно сделать во время собеседования.

4. Если вам не ответили, то возможно я в оффлайн и не получил Ваше сообщение, либо Ваша кандидатура заинтересует меня в будущем.