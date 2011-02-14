Менеджер интернет проекта

Управление проектамиЗакрыт1 заявка293 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель: удовлетворить потребности заказчика по модификации веб-проектов и сайтов в рамках предложенного бюджета и сроков.

Задачи: организация подготовки технико-коммерческих предложений для заказчика, организация реализации проекта, отслеживание сроков выполнения проекта, управление расходами по проекту в рамках имеющегося бюджета, внесение и согласование изменений проекта, контроль качества выполненных работ.

Требования: Уметь управлять интернет-проектами, уметь поставить, проверить и принять задание от исполнителей, знать современные интернет технологии, доводить проекты до успешного завершения. Обязательно наличие оперативной связи по skype или телефону. Время реакции на уведомления не более 2-х часов в рабочее время (с 9-18 по MSK).

Наличие опыта в SEO и SMO приветствуется. Проекты - коммерческие сайты.

Для новых СДЛ проектов требуется начальный или персональный аттестат Webmoney.

Оплата: 25% прибыли управляемого проекта.

Уважаемые соискатели, обратите внимание на:

1. Если вас заинтересовала данная работа просьба оставлять в комментариях свои контактные данные (эл.почта, skype, ICQ) и предпочтительное время проведения собеседования (с 9:00 до 18:00 по МСК). Желательно оставлять ссылку на свое резюме или портфолио. Копию этого сообщения отправить на эл.почту job [at] profitablesites.ru

2. Собеседование проводиться по skype в голосовом режиме (иметь наушники и микрофон), желательно веб-камеру.

3. Все вопросы, уточнения можно сделать во время собеседования.

4. Если вам не ответили, то возможно я в оффлайн и не получил Ваше сообщение, либо Ваша кандидатура заинтересует меня в будущем.

13 лет назад
t1p
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Удаленный менеджер интернет-проектов

    $1000

    Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов. Оплата почасовая ...

    Управление проектами11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется руководитель интернет-проекта

    Требуется руководитель интернет-проекта ПЕРЕЕЗД В Г.МЕЛИТОПОЛЬ ОРИЕНТИРОВОЧНО НА 6 МЕСЯЦЕВ ЗАТЕМ В КИЕВ Заработная плата: договорная График работы: полная занятость требования: опыт успешного управления WEB проектами и понимание основных методов и принципов (жизненный цикл, управление ресурсами, качеством, временем, ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем менеджера по развитию интернет-магазина

    Приглашаем на удаленную работу менеджера по развитию (проект-менеджера) розничного интернет-магазина Cue.Ru товаров для бильярда и покера. Основные задачи, которые должен решать данный специалист - это: - постановка задач и управление командой специалистов-фрилансеров (программист, дизайнер, контент-менеджер); ...

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Управляющий(ая) проектами

    Ищу человека, который сможет взять на себя заботу о группе программистов и заказчиков из разных стран и временных зон. У нас много проектов из раздела веб-программирование. Вам необязательно уметь содавать сайты, но лучше если вы ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Руководитель интернет проекта (worldwide)

    $1500

    Ищу человека, способного стать руководителем интернет стартапа b2c, нацеленного на мировой рынок. Технической частью занимается компания-разработчик. Задачи руководителя проекта: – контроль и координация работы с компанией – разработчиком – формулирование и постановка бизнес требований (возможно ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощник по предпродажной подготовке

    $100

    Добрый день! В веб студию требуется помощник менеджера по продажам. Обязанности: - общение с клиентами по брифам на разработку, обновление и продвижение сайтов; - подготовка примерного ТЗ на указанные работы; - расчёт сметы на указанные ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • На удаленную работу менеджер интернет проектов

    На постоянную удаленную работу требуется менеджер интернет проектов. с Вас идеи и реализация новых интернет проектов, ведение, написание структуры, анализ, контроль исполнителей. Есть все необходимое для реализации, а также штат сотрудников (дизайнеры, программисты, контент менеджеры ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Project manager (iOS / Android)

    Injoit.com ищет менеджеров проектов и технических лидеров. Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове. Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в ...

    AndroidiOS
    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер интернет-магазина

    В интернет магазин требуется опытный менеджер, способный возглавить и развить крупный интернет магазин. На данный момент интернет магазин полностью готов, полноценно функционирует, цены и ассортимент лучшие по всей России. Если вы уверены в своих силах и ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад