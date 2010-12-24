Управляющий(ая) проектами

Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов. Оплата почасовая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, который сможет взять на себя заботу о группе программистов и заказчиков из разных стран и временных зон. У нас много проектов из раздела веб-программирование. Вам необязательно уметь содавать сайты, но лучше если вы что-нибудь умеете или пробовали.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА и НАВЫКИ
Организаторские способности
Хорошее знание английского
Техническое или математическое образование
Грамотная письменная и устная речь
Опыт общения на расстоянии: чаты, социальные сети
Позитивный настрой, ожидание перемен к лучшему. Оптимизм.
Быть всегда доступным на связи.
Дипломатия, мирное решение конфликтов, поиск компромиссов.
Обучаемость, желание учиться новому
Постоянное совершенствование процесса производства и собственных навыков
общения.
Если у вас много друзей, то это работа не для вас. Если вам проще написать письмо чем позвонить, то это ближе.
Проводите почти весь день возле компьютера, проверяете почту с мобильного - еще лучше...
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ФУНЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
-----УРОВЕНЬ 1
*Путем опроса, чтения почты или багтеркера, знать, кто чем сейчас занимается, в каком состоянии сейчас каждая задача. Какие вообще задачи нужно решать. Знать какие задачи сейчас наиболее приоритетны и направлять на них основные усилия.
*Выявлять нерешенные вопросы, которые препятствуют продвижению по проекту.
*В случае наличия проблемы или недостатка информации свзяываться со всеми кто может это решить. Оперативно обрабатывать поступающую информацию, писать в стенгазету по каждому задействованному программисту.
-----УРОВЕНЬ 2.
*Волевыми услилиями ускорять решение приоритетных задач. Добиваться саомго лучшего результата.
*Мотивировать исполнителя. Показывать пример совей работоспособностью.
*Самостоятельный поиск путей решения проблем.
*Минимизация расходов из бюджета проекта путем поиска наиболее оптимальных исполнителей и решений каждой конкретной задачи.
*Обучение сотрудников, обобщение опыта прошлых проектов, написание инструкций
*Ведение бюджета проектов, подсчет расходов на разработку. Оценка новых проектов.
есть еще УРОВЕНЬ 3, но не будем спешить...
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