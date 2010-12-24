Управляющий(ая) проектами

Управление проектамиЗакрыт2 заявки197 просмотров
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Ищу человека, который сможет взять на себя заботу о группе программистов и заказчиков из разных стран и временных зон. У нас много проектов из раздела веб-программирование. Вам необязательно уметь содавать сайты, но лучше если вы что-нибудь умеете или пробовали.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА и НАВЫКИ

Организаторские способности

Хорошее знание английского

Техническое или математическое образование

Грамотная письменная и устная речь

Опыт общения на расстоянии: чаты, социальные сети

Позитивный настрой, ожидание перемен к лучшему. Оптимизм.

Быть всегда доступным на связи.

Дипломатия, мирное решение конфликтов, поиск компромиссов.

Обучаемость, желание учиться новому

Постоянное совершенствование процесса производства и собственных навыков

общения.

Если у вас много друзей, то это работа не для вас. Если вам проще написать письмо чем позвонить, то это ближе.

Проводите почти весь день возле компьютера, проверяете почту с мобильного - еще лучше...

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ФУНЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

-----УРОВЕНЬ 1

*Путем опроса, чтения почты или багтеркера, знать, кто чем сейчас занимается, в каком состоянии сейчас каждая задача. Какие вообще задачи нужно решать. Знать какие задачи сейчас наиболее приоритетны и направлять на них основные усилия.

*Выявлять нерешенные вопросы, которые препятствуют продвижению по проекту.

*В случае наличия проблемы или недостатка информации свзяываться со всеми кто может это решить. Оперативно обрабатывать поступающую информацию, писать в стенгазету по каждому задействованному программисту.

-----УРОВЕНЬ 2.

*Волевыми услилиями ускорять решение приоритетных задач. Добиваться саомго лучшего результата.

*Мотивировать исполнителя. Показывать пример совей работоспособностью.

*Самостоятельный поиск путей решения проблем.

*Минимизация расходов из бюджета проекта путем поиска наиболее оптимальных исполнителей и решений каждой конкретной задачи.

*Обучение сотрудников, обобщение опыта прошлых проектов, написание инструкций

*Ведение бюджета проектов, подсчет расходов на разработку. Оценка новых проектов.

есть еще УРОВЕНЬ 3, но не будем спешить...

13 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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