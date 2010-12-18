Руководитель интернет проекта (worldwide)

Веб-студии в связи с расширением штата в команду требуется опытный менеджер интернет проектов. Требования к соискателю: 1. Быть on-line (ICQ + Skype) с 10:00-19:00 МСК (1 час перерыв) , пон – птн 2. Понимание технической ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, способного стать руководителем интернет стартапа b2c, нацеленного на мировой рынок.
Технической частью занимается компания-разработчик.
Задачи руководителя проекта:
– контроль и координация работы с компанией – разработчиком
– формулирование и постановка бизнес требований (возможно с привлечением отдельного аналитика)
– поиск и найм людей на проект
– проведение переговоров с партнерами (на английском языке)
– организация продвижения проекта
– координация проекта в целом, включая планирование, организацию, мотивацию и контроль)))
Суть задачи – это координация запуска стартапа и решение бизнес-задач стартапа, так как технологические вопросы будут решены компанией-разработчиком.
Целевая аудитория проекта – США.
Что есть:
– инвестиции, бизнес план, дизайн, автор-носитель идеи для консультация, консультанты по предметной области
Бюджет на данную позицию – 50 тысяч рублей в месяц на испытательный срок (2 месяца). Далее по результатам. Все расходы компенсируются.
Работа полностью удаленная, неважно где вы находитесь, возможны командировки за рубеж.
Требования: флуент инглиш (разговорный), общее понимание стартап-бизнеса, понимание специфики интернет-бизнеса, отсутствие страха перед неизвестными задачами (подход "берись и делай"), коммуникабельность, переговорные навыки, умение вдохновлять людей и формировать команду, активная позиция.
Присылайте резюме-портфолио, с выбранными кандидатами будет проведено собеседование по скайпу.
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