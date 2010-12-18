Руководитель интернет проекта (worldwide)

$1500
Управление проектамиЗакрыт4 заявки236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу человека, способного стать руководителем интернет стартапа b2c, нацеленного на мировой рынок.

Технической частью занимается компания-разработчик.

Задачи руководителя проекта:

– контроль и координация работы с компанией – разработчиком

– формулирование и постановка бизнес требований (возможно с привлечением отдельного аналитика)

– поиск и найм людей на проект

– проведение переговоров с партнерами (на английском языке)

– организация продвижения проекта

– координация проекта в целом, включая планирование, организацию, мотивацию и контроль)))

Суть задачи – это координация запуска стартапа и решение бизнес-задач стартапа, так как технологические вопросы будут решены компанией-разработчиком.

Целевая аудитория проекта – США.

Что есть:

– инвестиции, бизнес план, дизайн, автор-носитель идеи для консультация, консультанты по предметной области

Бюджет на данную позицию – 50 тысяч рублей в месяц на испытательный срок (2 месяца). Далее по результатам. Все расходы компенсируются.

Работа полностью удаленная, неважно где вы находитесь, возможны командировки за рубеж.

Требования: флуент инглиш (разговорный), общее понимание стартап-бизнеса, понимание специфики интернет-бизнеса, отсутствие страха перед неизвестными задачами (подход "берись и делай"), коммуникабельность, переговорные навыки, умение вдохновлять людей и формировать команду, активная позиция.

Присылайте резюме-портфолио, с выбранными кандидатами будет проведено собеседование по скайпу.

13 лет назад
shaytan
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется менеджер интернет-проектов

    $1000

    Веб-студии в связи с расширением штата в команду требуется опытный менеджер интернет проектов. Требования к соискателю: 1. Быть on-line (ICQ + Skype) с 10:00-19:00 МСК (1 час перерыв) , пон – птн 2. Понимание технической ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Удаленный менеджер интернет-проектов

    $1000

    Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов. Оплата почасовая ...

    Управление проектами11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Помощник по предпродажной подготовке

    $100

    Добрый день! В веб студию требуется помощник менеджера по продажам. Обязанности: - общение с клиентами по брифам на разработку, обновление и продвижение сайтов; - подготовка примерного ТЗ на указанные работы; - расчёт сметы на указанные ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • На удаленную работу менеджер интернет проектов

    На постоянную удаленную работу требуется менеджер интернет проектов. с Вас идеи и реализация новых интернет проектов, ведение, написание структуры, анализ, контроль исполнителей. Есть все необходимое для реализации, а также штат сотрудников (дизайнеры, программисты, контент менеджеры ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Project manager (iOS / Android)

    Injoit.com ищет менеджеров проектов и технических лидеров. Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове. Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в ...

    AndroidiOS
    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер проектов

    Доброго времени суток! Веб-студии в связи с расширением в команду требуется менеджер проектов. Требования к соискателю: 1. Быть в on-line 10 часов в сутки по МСК в течение рабочей недели 2. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно. ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер интернет-магазина

    В интернет магазин требуется опытный менеджер, способный возглавить и развить крупный интернет магазин. На данный момент интернет магазин полностью готов, полноценно функционирует, цены и ассортимент лучшие по всей России. Если вы уверены в своих силах и ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется руководитель проекта.

    $500

    Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама компании ...

    Управление проектами1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад