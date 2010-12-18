Руководитель интернет проекта (worldwide)

Ищу человека, способного стать руководителем интернет стартапа b2c, нацеленного на мировой рынок.

Технической частью занимается компания-разработчик.

Задачи руководителя проекта:

– контроль и координация работы с компанией – разработчиком

– формулирование и постановка бизнес требований (возможно с привлечением отдельного аналитика)

– поиск и найм людей на проект

– проведение переговоров с партнерами (на английском языке)

– организация продвижения проекта

– координация проекта в целом, включая планирование, организацию, мотивацию и контроль)))

Суть задачи – это координация запуска стартапа и решение бизнес-задач стартапа, так как технологические вопросы будут решены компанией-разработчиком.

Целевая аудитория проекта – США.

Что есть:

– инвестиции, бизнес план, дизайн, автор-носитель идеи для консультация, консультанты по предметной области

Бюджет на данную позицию – 50 тысяч рублей в месяц на испытательный срок (2 месяца). Далее по результатам. Все расходы компенсируются.

Работа полностью удаленная, неважно где вы находитесь, возможны командировки за рубеж.

Требования: флуент инглиш (разговорный), общее понимание стартап-бизнеса, понимание специфики интернет-бизнеса, отсутствие страха перед неизвестными задачами (подход "берись и делай"), коммуникабельность, переговорные навыки, умение вдохновлять людей и формировать команду, активная позиция.

Присылайте резюме-портфолио, с выбранными кандидатами будет проведено собеседование по скайпу.