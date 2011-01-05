Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов. Оплата почасовая ...
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Требуется руководитель интернет-проекта
ПЕРЕЕЗД В Г.МЕЛИТОПОЛЬ ОРИЕНТИРОВОЧНО НА 6 МЕСЯЦЕВ ЗАТЕМ В КИЕВ
Заработная плата: договорная
График работы: полная занятость
требования: опыт успешного управления WEB проектами и понимание основных методов и принципов (жизненный цикл, управление ресурсами, качеством, временем, стоимостью, рисками и т.п.); наличие примеров завершенных Web проектов;опыт подготовки и/или написания проектной документации;навыки формирования программ мотивации проектной группы;наличие лидерских качеств, целеустремленность,возможность командировок,коммуникабельность
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