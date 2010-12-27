Ищем менеджера по развитию интернет-магазина

Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов. Оплата почасовая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем на удаленную работу менеджера по развитию (проект-менеджера) розничного интернет-магазина Cue.Ru товаров для бильярда и покера. Основные задачи, которые должен решать данный специалист - это:
- постановка задач и управление командой специалистов-фрилансеров (программист, дизайнер, контент-менеджер);
- генерация идей по развитию магазина;
- поддержка актуальности сайта с точки зрения современных технологий дизайна, программирования, интернет-продаж и интернет-мерчендайзинга;
- обеспечение удобного интерфейса для покупателей / посетителей;
- наполнение сайта качественным информационным материалом (описание и изображение продукции, статьи, прочие материалы).
График работы: свободный. Оплата – по договоренности.
- Похожие заказы
- $1000Управление проектами11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1200
Требования: * опыт работы PHP-программистом от двух лет; * опыт работы с базами данных; * наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес; ...Управление проектами5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требования: * в/о; * опыт работы в команде; * высокая степень самоорганизации и способность организовать работу команды; * понимание основных этапов разработки web-проектов; ...Закрыт12 лет назад
Требуется руководитель интернет-проекта ПЕРЕЕЗД В Г.МЕЛИТОПОЛЬ ОРИЕНТИРОВОЧНО НА 6 МЕСЯЦЕВ ЗАТЕМ В КИЕВ Заработная плата: договорная График работы: полная занятость требования: опыт успешного управления WEB проектами и понимание основных методов и принципов (жизненный цикл, управление ресурсами, качеством, временем, ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу человека, который сможет взять на себя заботу о группе программистов и заказчиков из разных стран и временных зон. У нас много проектов из раздела веб-программирование. Вам необязательно уметь содавать сайты, но лучше если вы ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1500
Ищу человека, способного стать руководителем интернет стартапа b2c, нацеленного на мировой рынок. Технической частью занимается компания-разработчик. Задачи руководителя проекта: – контроль и координация работы с компанией – разработчиком – формулирование и постановка бизнес требований (возможно ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! В веб студию требуется помощник менеджера по продажам. Обязанности: - общение с клиентами по брифам на разработку, обновление и продвижение сайтов; - подготовка примерного ТЗ на указанные работы; - расчёт сметы на указанные ...Закрыт13 лет назад
На постоянную удаленную работу требуется менеджер интернет проектов. с Вас идеи и реализация новых интернет проектов, ведение, написание структуры, анализ, контроль исполнителей. Есть все необходимое для реализации, а также штат сотрудников (дизайнеры, программисты, контент менеджеры ...Закрыт13 лет назад
Injoit.com ищет менеджеров проектов и технических лидеров. Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове. Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В интернет магазин требуется опытный менеджер, способный возглавить и развить крупный интернет магазин. На данный момент интернет магазин полностью готов, полноценно функционирует, цены и ассортимент лучшие по всей России. Если вы уверены в своих силах и ...Закрыт13 лет назад