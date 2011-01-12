Проектный менеджер

Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов. Оплата почасовая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• Исполнение процессов по управлению Интернет-проектами (e-commerce)
• Контроль выполнения проектов
• Ведение проектной документации
• Подготовка отчётов по проектам
• Контроль качества проектов после реализации
ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование (управление проектами, IT)
• Возраст: до 35 лет
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – выше среднего
• Опыт от 3-х лет (e-commerce, ERP, CRM, HRM, BI, вэб-аналитика)
• Опыт работы с сертификацией (PMI, PRINCE2, Six-Sigma или др.)
• Знание ПО (MS Project, Jira)
• Инициативный и творческий подход к решению задач
• Отличные организаторские способности
ЛУЧШИМ КАНДИДАТАМ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• Стабильную работу в Европейском Интернет-Холдинге
• Высокую заработную плату
• Комфортный офис в г. Днепропетровск
• Оплачиваемые обеды
• Комфортные условия работы и дружественный коллектив
• Возможность профессионального и карьерного развития
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