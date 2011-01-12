Проектный менеджер

Управление проектамиЗакрытнет заявок108 просмотров
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

• Исполнение процессов по управлению Интернет-проектами (e-commerce)

• Контроль выполнения проектов

• Ведение проектной документации

• Подготовка отчётов по проектам

• Контроль качества проектов после реализации

ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование (управление проектами, IT)

• Возраст: до 35 лет

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – выше среднего

• Опыт от 3-х лет (e-commerce, ERP, CRM, HRM, BI, вэб-аналитика)

• Опыт работы с сертификацией (PMI, PRINCE2, Six-Sigma или др.)

• Знание ПО (MS Project, Jira)

• Инициативный и творческий подход к решению задач

• Отличные организаторские способности

ЛУЧШИМ КАНДИДАТАМ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• Стабильную работу в Европейском Интернет-Холдинге

• Высокую заработную плату

• Комфортный офис в г. Днепропетровск

• Оплачиваемые обеды

• Комфортные условия работы и дружественный коллектив

• Возможность профессионального и карьерного развития

13 лет назад
mirovichg
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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