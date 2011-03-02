Руководитель проекта 1С

Управление проектамиЗакрытнет заявок133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) – официальный партнер фирмы «1С» с 1997 года, крупнейшая региональная сеть среди фирм-франчайзи 1С. Мы работаем в 30 городах трёх стран – России, Украины и Казахстана. Мы занимается оказанием полного комплекса услуг по автоматизации предприятий различных сфер бизнеса. В компании работает более 2000 высококвалифицированных специалистов, большая часть которых сертифицирована фирмой "1С". Наша компания находится в постоянном развитии. Мы стремимся добиваться успеха во всем, что делаем, воплощая даже самые смелые идеи. Осваивая новые сферы бизнеса, открываем новые направления деятельности, а потому заинтересованы в талантливых, энергичных и преданных делу сотрудниках.

Наш холдинг работает в тесном сотрудничестве с ООО «Сантехкомплект».

Благодаря развитой региональной сети, мы готовы предложить вам оптимальные условия сотрудничества в любой точке страны.

Веб-сайт www.1cbit.ru

Руководитель проекта.

Обязанности:

Участие в проектах внедрения информационных систем на платформе 1С,

Подготовка и участие в презентациях проекта,

Участие в тендерах,

Управление проектной командой,

Ведение проектной документации,

Управление рисками проекта,

Контроль,координация, анализ работы.

Требования:

Высшее образование,

Опыт работы на руководящей должности не менее года,

Опыт работы в MS Project,

Опыт участия в успешных проектах,

Нацеленность на результат,

Высокий уровень ответственности и самоорганизованности.

Условия:

Оформление по ТК РФ,

Сертификация,

Профессиональный и карьерный рост,

Достойная заработная плата,

Интересные задачи.

13 лет назад
skupets
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Администратор разработки удаленно

    $400

    Вакансия удаленной работы администратором web - разработок. Работа углубленных специальных знаний в какой - либо области не требует, поскольку для выполнения всех типов задач будет предоставляться краткое обучение и подробная инструкция. 8-часовой рабочий день (удаленная работа) зп ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер интернет проекта

    Цель: удовлетворить потребности заказчика по модификации веб-проектов и сайтов в рамках предложенного бюджета и сроков. Задачи: организация подготовки технико-коммерческих предложений для заказчика, организация реализации проекта, отслеживание сроков выполнения проекта, управление расходами по проекту в рамках имеющегося ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер проектов в офис (без поиска клиентов)

    $2500

    Требуется менеджер проектов на постоянную работу в офисе (без поиска клиентов) Обязанности: - организация и контроль работы исполнителей по созданию сайтов - разработка и правка технического задания - контроль и планирование бюджета проекта - разработка и ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Руководитель интернет-проектов

    $5000

    Руководитель интернет-проектов в крупную российскую компанию Требования: -опыт работы над крупными интернет-проектами -опыт работы на позиции руководителя, менеджера проекта от 3-х лет -образование - высшее (желательно техническое, маркетинг) -знание технологий раскрутки и продвижения сайтов. Личные качества: активность, инициативность, коммуникабельность, стратегическое ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер IT-проектов

    Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию. Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер проектов в социальных медиа

    С удовольствием взяли бы в штат менеджера проектов по социальным медиа (социальные сети, форумы, сообщества, блоги, микроблоги, сервисы социальных новостей). Вкратце о вакансии: Обязанности: - Планирование и ведение рекламных кампаний для известных российских брендов: создание сообществ, проведение ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проектный менеджер

    КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: • Исполнение процессов по управлению Интернет-проектами (e-commerce) • Контроль выполнения проектов • Ведение проектной документации • Подготовка отчётов по проектам • Контроль качества проектов после реализации ТРЕБОВАНИЯ: • Высшее образование (управление проектами, IT) • Возраст: до 35 лет • АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – выше среднего • Опыт от 3-х лет (e-commerce, ERP, CRM, ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется руководитель интернет-проекта

    Требуется руководитель интернет-проекта ПЕРЕЕЗД В Г.МЕЛИТОПОЛЬ ОРИЕНТИРОВОЧНО НА 6 МЕСЯЦЕВ ЗАТЕМ В КИЕВ Заработная плата: договорная График работы: полная занятость требования: опыт успешного управления WEB проектами и понимание основных методов и принципов (жизненный цикл, управление ресурсами, качеством, временем, ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем менеджера по развитию интернет-магазина

    Приглашаем на удаленную работу менеджера по развитию (проект-менеджера) розничного интернет-магазина Cue.Ru товаров для бильярда и покера. Основные задачи, которые должен решать данный специалист - это: - постановка задач и управление командой специалистов-фрилансеров (программист, дизайнер, контент-менеджер); ...

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Управляющий(ая) проектами

    Ищу человека, который сможет взять на себя заботу о группе программистов и заказчиков из разных стран и временных зон. У нас много проектов из раздела веб-программирование. Вам необязательно уметь содавать сайты, но лучше если вы ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад