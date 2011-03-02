Руководитель проекта 1С

«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) – официальный партнер фирмы «1С» с 1997 года, крупнейшая региональная сеть среди фирм-франчайзи 1С. Мы работаем в 30 городах трёх стран – России, Украины и Казахстана. Мы занимается оказанием полного комплекса услуг по автоматизации предприятий различных сфер бизнеса. В компании работает более 2000 высококвалифицированных специалистов, большая часть которых сертифицирована фирмой "1С". Наша компания находится в постоянном развитии. Мы стремимся добиваться успеха во всем, что делаем, воплощая даже самые смелые идеи. Осваивая новые сферы бизнеса, открываем новые направления деятельности, а потому заинтересованы в талантливых, энергичных и преданных делу сотрудниках.

Наш холдинг работает в тесном сотрудничестве с ООО «Сантехкомплект».

Благодаря развитой региональной сети, мы готовы предложить вам оптимальные условия сотрудничества в любой точке страны.

Веб-сайт www.1cbit.ru

Руководитель проекта.

Обязанности:

Участие в проектах внедрения информационных систем на платформе 1С,

Подготовка и участие в презентациях проекта,

Участие в тендерах,

Управление проектной командой,

Ведение проектной документации,

Управление рисками проекта,

Контроль,координация, анализ работы.

Требования:

Высшее образование,

Опыт работы на руководящей должности не менее года,

Опыт работы в MS Project,

Опыт участия в успешных проектах,

Нацеленность на результат,

Высокий уровень ответственности и самоорганизованности.

Условия:

Оформление по ТК РФ,

Сертификация,

Профессиональный и карьерный рост,

Достойная заработная плата,

Интересные задачи.