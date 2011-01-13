Менеджер проектов в социальных медиа

Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов. Оплата почасовая ...
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С удовольствием взяли бы в штат менеджера проектов по социальным медиа (социальные сети, форумы, сообщества, блоги, микроблоги, сервисы социальных новостей). Вкратце о вакансии:
Обязанности:
- Планирование и ведение рекламных кампаний для известных российских брендов: создание сообществ, проведение вирусных кампаний, мониторинг и аналитика.
- Осуществление индивидуального подхода при планировании и ведении интернет-кампаний. Решение задач для бренда всегда инновационно и уникально.
- Генерирование идей.
- Составление кейсов и отчетов.
Требования к претенденту:
- Увлеченность интернет-маркетингом, ориентирование в трендах, отслеживание кампаний, вирусов, событий на рынке и т.п.
- Предпочтение будет отдано кандидатам с опытом работ в интернет-маркетинге и возрастом более 25 лет.
Условия:
- Время работы: с 9 до 18, суббота и воскресенье - выходной.
- Офис в районе метро Славянский б-р.
- Заработная плата по итогам собеседования.
Резюме присылать по почте [email protected]
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