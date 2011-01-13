Менеджер проектов в социальных медиа

С удовольствием взяли бы в штат менеджера проектов по социальным медиа (социальные сети, форумы, сообщества, блоги, микроблоги, сервисы социальных новостей). Вкратце о вакансии:

Обязанности:

- Планирование и ведение рекламных кампаний для известных российских брендов: создание сообществ, проведение вирусных кампаний, мониторинг и аналитика.

- Осуществление индивидуального подхода при планировании и ведении интернет-кампаний. Решение задач для бренда всегда инновационно и уникально.

- Генерирование идей.

- Составление кейсов и отчетов.

Требования к претенденту:

- Увлеченность интернет-маркетингом, ориентирование в трендах, отслеживание кампаний, вирусов, событий на рынке и т.п.

- Предпочтение будет отдано кандидатам с опытом работ в интернет-маркетинге и возрастом более 25 лет.

Условия:

- Время работы: с 9 до 18, суббота и воскресенье - выходной.

- Офис в районе метро Славянский б-р.

- Заработная плата по итогам собеседования.

Резюме присылать по почте [email protected]