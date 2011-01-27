Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию. Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов. Оплата почасовая ...
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Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию.
Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств и более 200 флеш-проектов. На данный момент компания является одним из крупнейших в постсоветском пространстве аутсорс-разработчиком для ведущих мировых издателей казуальных игр.
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Опыт управления людьми: постановка задач, контроль, координация, мотивация.
2. Опыт руководства проектами по разработке ПО от 2-х лет.
3. Желательно - опыт работы с мультимедийными проектами (игры, анимация и т.п.).
4. Владение английским языком и опыт ведения переговоров.
УСЛОВИЯ:
1. График работы: 5 дней, с 09:00 – 18:00
2. Возможны зарубежные командировки.
3. Заработная плата – от 2000 дол.
Работа носит очень творческий характер, приветствуется и поощряется инициатива в работе. Компания работает с передовыми технологиями, которые постоянно обновляются.
Контактные данные:
Компания UCG
Юрий Удод
Тел.: +38 067523 14 70
E-mail: [email protected]
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