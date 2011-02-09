Цель: удовлетворить потребности заказчика по модификации веб-проектов и сайтов в рамках предложенного бюджета и сроков. Задачи: организация подготовки технико-коммерческих предложений для заказчика, организация реализации проекта, отслеживание сроков выполнения проекта, управление расходами по проекту в рамках имеющегося ...
Менеджер проектов в офис (без поиска клиентов)
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Требуется менеджер проектов на постоянную работу в офисе (без поиска клиентов)
Обязанности:
- организация и контроль работы исполнителей по созданию сайтов
- разработка и правка технического задания
- контроль и планирование бюджета проекта
- разработка и ведение проектной документации
- настройка систем управления
Условия работы:
- работа в офисе, Санкт-Петербург
- 5-дневная рабочая неделя
- оформление по ТК
- оклад 10 000 + премии от 10 000 до 30 000 р.
- график работы по согласованию, 8 рабочих часов в день
- испытательный срок 3 мес, оплата на испытательном сроке в том же объеме
Требования:
- ответственность, исполнительность, активность, творческий подход к работе, умение думать своей головой ;)
- базовое знание php, mysql, html, css, js
- опыт работы с различными CMS, в частности, с Joomla, является преимуществом
- знание и умение работать в photoshop является преимуществом
- грамотная устная и письменная речь
- умение работать с людьми (должность связана с управлением людьми)
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