Тим лидер (PHP + Yii)

Компании, работающей в сфере мобильного маркетинга на постоянную работу нужен тим лидер для следующих задач:

1. Разработка и сопровождение высоконагруженного веб-ресурса и смежных проектов.

2. Распределение задач между программистами и контроль их выполнения.

3. Проектирование ПО и БД;

Используемые технологии в текущем проекте:

PHP 5.3, MYSQL5, memcache, демоны, SOAP, XML, SMPP, Prototype, AJAX

Требования к кандидатам:

1. Опыт работы на должности тим лидера (обязательно).

2. PHP >= 5.3 (namespace, OOP, MVC).

3. MySQL5 (индексирование, оптимизация, процедуры/функции/триггеры).

4. Опыт работы с Yii фреймворком (обязательно, является ведущим критерием отбора).

5. PHPUnit (обязательно).

6. Системы контроля версий SVN или GIT.

7. Понимание принципов защищённости системы.

Желательно:

1. Опыт разработки высоконагруженных проектов и понимание их архитектуры.

2. Опыт с noSQL СУБД.

3. Мобильные технологии.

4. Проектирование веб-сервисов.

4. Проектирование веб-интерфейсов.

5. UML моделирование.

Работа удалённая, в команде планируется до 5 программистов. Возможно официальное трудоустройство для Украины. Для остальных стран - оплата по WebMoney.

Резюме с комментариями требований и уровнем желаемой з/п отправляйте по адресу: [email protected]