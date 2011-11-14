Тим лидер (PHP + Yii)

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Компании, работающей в сфере мобильного маркетинга на постоянную работу нужен тим лидер для следующих задач:
1. Разработка и сопровождение высоконагруженного веб-ресурса и смежных проектов.
2. Распределение задач между программистами и контроль их выполнения.
3. Проектирование ПО и БД;
Используемые технологии в текущем проекте:
PHP 5.3, MYSQL5, memcache, демоны, SOAP, XML, SMPP, Prototype, AJAX
Требования к кандидатам:
1. Опыт работы на должности тим лидера (обязательно).
2. PHP >= 5.3 (namespace, OOP, MVC).
3. MySQL5 (индексирование, оптимизация, процедуры/функции/триггеры).
4. Опыт работы с Yii фреймворком (обязательно, является ведущим критерием отбора).
5. PHPUnit (обязательно).
6. Системы контроля версий SVN или GIT.
7. Понимание принципов защищённости системы.
Желательно:
1. Опыт разработки высоконагруженных проектов и понимание их архитектуры.
2. Опыт с noSQL СУБД.
3. Мобильные технологии.
4. Проектирование веб-сервисов.
4. Проектирование веб-интерфейсов.
5. UML моделирование.
Работа удалённая, в команде планируется до 5 программистов. Возможно официальное трудоустройство для Украины. Для остальных стран - оплата по WebMoney.
Резюме с комментариями требований и уровнем желаемой з/п отправляйте по адресу: [email protected]
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