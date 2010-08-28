Компании, работающей в сфере мобильного маркетинга на постоянную работу нужен тим лидер для следующих задач: 1. Разработка и сопровождение высоконагруженного веб-ресурса и смежных проектов. 2. Распределение задач между программистами и контроль их выполнения. 3. Проектирование ПО и БД; Используемые ...