Nergal

Невал Дмитрий Nergal

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тим лидер (PHP + Yii)

    $2500

    Компании, работающей в сфере мобильного маркетинга на постоянную работу нужен тим лидер для следующих задач: 1. Разработка и сопровождение высоконагруженного веб-ресурса и смежных проектов. 2. Распределение задач между программистами и контроль их выполнения. 3. Проектирование ПО и БД; Используемые ...

    PHPAjaxYii
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP программист (Yii)

    $1000

    Развивающейся компании в сфере мобильного маркетинга нужны PHP программисты с полной нагрузкой для разработки веб-проектов. Разработка ведётся с использованием фреймворка Yii. Требования: Опыт работы с MVC фреймворком Yii БД - MySQL Опыт работы с системами контроля версий (SVN, Git) JS - ...

    PHPMySQLjQueryYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Электронный обменный пункт WebMoney

    Необходимо создать электронный обменный пункт на основе сервиса wm.exchanger.ru. Проект должен позволять выставлять средства на обмен в сервис wm.exchanger.ru и вести статистику по произведённым обменам. Все финансовые операции должны происходить с помощью XML-интерфейсов сервиса wm.exchanger.ru, описание которых ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад