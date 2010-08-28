Компании, работающей в сфере мобильного маркетинга на постоянную работу нужен тим лидер для следующих задач: 1. Разработка и сопровождение высоконагруженного веб-ресурса и смежных проектов. 2. Распределение задач между программистами и контроль их выполнения. 3. Проектирование ПО и БД; Используемые ...
- $2500Управление проектаминет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Развивающейся компании в сфере мобильного маркетинга нужны PHP программисты с полной нагрузкой для разработки веб-проектов. Разработка ведётся с использованием фреймворка Yii. Требования: Опыт работы с MVC фреймворком Yii БД - MySQL Опыт работы с системами контроля версий (SVN, Git) JS - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать электронный обменный пункт на основе сервиса wm.exchanger.ru. Проект должен позволять выставлять средства на обмен в сервис wm.exchanger.ru и вести статистику по произведённым обменам. Все финансовые операции должны происходить с помощью XML-интерфейсов сервиса wm.exchanger.ru, описание которых ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад