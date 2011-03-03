Менеджер по развитию партнерской сети

Новый партнер должен зарегистрироваться в системе, установить на свой сайт код информера и настроить страницу с объявлениям.

Вы должны сопровождать партнера на всех этапах подключения к системе. Установить контакт, заинтересовать его сотрудничеством, ответить на вопросы, проконсультировать по установке кода и настройке.

Условия сотрудничества:

Оплата складывается из оклада 30000р. + бонусы за количество и качество привлеченных партнеров.

Требования к соискателю:

- грамотность

- внимательность, ответственность

- интернет с хорошим каналом

- опыт работы с электронной почтой (пересылка, отправка), общение по icq, skype и т.д. – все способы связи

- желательно девушка

В качестве тестового задания вам нужно составить презентующее систему письмо, и предложить мне стать участником системы.