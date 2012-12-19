Uliya_Kuzkina

Юлия Uliya_Kuzkina

 
42 годаУкраина/Новая Каховка
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Отзывы заказчиков
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
5 статей тематики "Водоочистка, водоснабжение"
Качественные и уникальные статьи написаны в оговоренный срок. Хороший автор и приятная в общении девушка, рекомендую))
Павел отличный заказчик: четкое задание, мгновенная оплата - приятно работать. С удовольствием продолжила бы сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
tyabin
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Статьи на женскую тематику
Отличный копирайтер!Сроки, цена, качество на высшем уровне! Потрясающе!
Алексей - отличный заказчик. Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Всем рекомендую, и буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Требуется помощник рерайтер
Хотел бы выразить благодарность Юлии за отличную работу. Тексты были подготовлены четко по ТЗ и в срок. Оформление материала заслуживает отдельного спасибо.
Очень понравилось работать с Ильей. Задание дает четко, оплата мгновенная. Приятен в общении. Рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$2/час
от $2
#462