Umirotvorec

Володя общался нормально. Задание подизайну ставил не очень четко потомоу, что не знал что хочет. Ппотратил свое время. Задания не было четкого, но по скайпу объяснял что и как (наконец то я понял что он хочет после куча разговоров). По програмингу было все четко объяснено, тоесть с этим все ок было. Потому тоже ставлю следующие баллы: Работа по дизайну 6 баллов программиннг -10 баллов правки тоже 10 баллов