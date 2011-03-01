Umirotvorec

Владимир Umirotvorec

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$300
9 баллов
14 лет назад
Создание сайта на джумле
Joomla
Володя общался нормально. Задание подизайну ставил не очень четко потомоу, что не знал что хочет. Ппотратил свое время. Задания не было четкого, но по скайпу объяснял что и как (наконец то я понял что он хочет после куча разговоров). По програмингу было все четко объяснено, тоесть с этим все ок было. Потому тоже ставлю следующие баллы: Работа по дизайну 6 баллов программиннг -10 баллов правки тоже 10 баллов
Требовался сайт по кондиционерам с интернет магазином. Руслан работал быстро, и вносил все запрошенные изменения и дополнения. Считаю, что работа проведенная Русланом стоит заплаченых денег, но не более того. Расшифровка оценки: Дизайн - 6 баллов. Удобство сотрудничества - 8 баллов. Верстка и программинг - 10 баллов. Ср. балл. - 8 баллов. P.S. При работе с данным фрилансером рекомендую заранее подготавливать техническое задание в письменном виде, дабы сэкономить свое время.
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