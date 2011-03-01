Umirotvorec

Володя общался нормально. Задание подизайну ставил не очень четко потомоу, что не знал что хочет. Ппотратил свое время. Задания не было четкого, но по скайпу объяснял что и как (наконец то я понял что он хочет после куча разговоров). По програмингу было все четко объяснено, тоесть с этим все ок было. Потому тоже ставлю следующие баллы:
Работа по дизайну 6 баллов
программиннг -10 баллов
правки тоже 10 баллов
Требовался сайт по кондиционерам с интернет магазином.
Руслан работал быстро, и вносил все запрошенные изменения и дополнения.
Считаю, что работа проведенная Русланом стоит заплаченых денег, но не более того.
Расшифровка оценки:
Дизайн - 6 баллов.
Удобство сотрудничества - 8 баллов.
Верстка и программинг - 10 баллов.
Ср. балл. - 8 баллов.
P.S. При работе с данным фрилансером рекомендую заранее подготавливать техническое задание в письменном виде,
дабы сэкономить свое время.