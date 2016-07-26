Un-Installer

Сайты-визитки, блоги и лендинги на заказ
Нужен легкий сайт-визитка? Блог? Лендинг? Каталог или портфолио? С удовольствием помогу Вам!
Работаю с Wordpress и очень стремлюсь завоевать уважение клиентов.
Мой сайт: http://xn--66-6kcajl8ar4cgg2n.xn--p1ai/
Мои контакты: icq 314-745-670, почта [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$37
10 баллов
9 лет назад
Все грамотно, четко, своевременно. Результатом доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Вполне адекватный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Александру - сделал сайт то который необходим! быстро и качественно! все объяснил! все подключил! работаем дальше! P.S.: всегда на связи!
Ответный отзыв
Большое спасибо Ксении за заказ. Приятно было работать. Задачи разъяснены четко, все вопросы, какие возникали, разрешались быстро. Рекомендую)