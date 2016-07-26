Un-Installer

Александр Un-Installer

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сайты-визитки, блоги и лендинги на заказ

Нужен легкий сайт-визитка? Блог? Лендинг? Каталог или портфолио? С удовольствием помогу Вам!

Работаю с Wordpress и очень стремлюсь завоевать уважение клиентов.

Мой сайт: http://xn--66-6kcajl8ar4cgg2n.xn--p1ai/

Мои контакты: icq 314-745-670, почта [email protected]

Отзывы заказчиков

HankMoodyKiev
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$37
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта для фотографа
Все грамотно, четко, своевременно. Результатом доволен. Рекомендую.
Вполне адекватный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
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Ksu1983
Ксения 
42 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта визитки
Спасибо Александру - сделал сайт то который необходим! быстро и качественно! все объяснил! все подключил! работаем дальше! P.S.: всегда на связи!
Большое спасибо Ксении за заказ. Приятно было работать. Задачи разъяснены четко, все вопросы, какие возникали, разрешались быстро. Рекомендую)
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