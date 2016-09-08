Ksu1983

Ксения Ksu1983

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Green_eyed77
Димаш 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
$30
10 баллов
5 лет назад
Разработка афиши для мероприятия
Дай вам не познать то что было со мной. Счастья и удачи вам! Замечательный заказчик, всем рекомендую!
Задание не было выполнено в срок
Ответный отзыв
Green_eyed77
Димаш 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
$5
10 баллов
5 лет назад
Внести изменения а готовую афишу
Чёткое ТЗ, оперативная связь и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Огромное спасибо за оперативную работу, правильно исполненное ТЗ и адекватную цену!
Ответный отзыв
Un-Installer
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта визитки
Большое спасибо Ксении за заказ. Приятно было работать. Задачи разъяснены четко, все вопросы, какие возникали, разрешались быстро. Рекомендую)
Спасибо Александру - сделал сайт то который необходим! быстро и качественно! все объяснил! все подключил! работаем дальше! P.S.: всегда на связи!
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