Необходимо seo продвижение сайта на tilda. Продвижение мероприятия с ссылками на покупку билетов сайт illusion2020.ru
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Группа создана в вк. Необходимо ее грамотно наполнять контентом готовым и продвигать активно до 27 марта. Эффективным показателем будет переход на сайт для покупки билетов на мероприятиеСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Мне необходимо довести сайт "до ума". Работы очень мало. Есть сайт на конструкторе. 1Картинку главную выровнять под мобильн версию, 2.по всему свйту сделать красивый легкий фон цвета 3.подобрать красивый шрифт и выровнять ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать сайт о предстояшем мероприятии на tildaСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт5 лет назад
Он должен быть интересным. У меня есть ролики их выступлений. также можно разработать ролики и фото свои Необходимо создать из нескольких роликов видео и фотоконтент. Основная тема которая должна прослеживаться-это связь с фильмом "Иллюзия обмана". ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здоавствуйте, необходимо разработать афишу для мероприятия. Есть пример какой должен быть фон. Для печати под размер А3, А4, банер 6м×3м. Форматы jpeg и psd. Для размещения в онлайн jpeg 216*314 px.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется комплексное продвижение мероприятия онлайн! Размещение материала на всех онлайн площадках, создание вк группы, создание Инстаграм группы -их продвижение. Если еще и сайт запустим одностраничный-будет огромным ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать афишу для мероприятия. Скину картинку что хочу видеть. Нужно создать либо такую же либо лучше)Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Александр здравствуйте, можно ли предложить Вам заказ? необходимо поправить афишу: 1. файл в формате jpeg ( тех требования в прикрепленном файле) для online -В верхнем левом углу вместо XX месяц ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуются реальные подписчики на телеграмм канал. Информацию сама выкладываюСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходимо создать лендинг. Возьму самый недорогой. т.к мало он один из самых несложных. Прототип я создала как могла - чтобы было понятно что и как необходимо сделать. Анимации нет, картинок 2-3, тексты есть, присоединить ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт6 лет назад
написать полное ТЗ к соцсети Если сможете и реализовать - то обсудимСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
составить коммерческое предложение с дизайном для партнеровКопирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Создавать и "лить" траффик на одностраничники с товарами критерии: 1 создание одностраничника 2 лить целевую аудиторию оплата за одностраничник + оплата за эффективных клиентов присылайте предложения с ценойПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать брендовый ярлык для кукол из силикона оригинальный с подбором плотности и вида бумаги( или другого материала) на одной стороне будет прописаны гарантии на другой стороне бренд http://fotodoll.ru жду очень ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт9 лет назад
Создание сайта визитки Недорого. Если предложите красивый интересный дизайн и недорого то есть много проектов которые нужно осуществить (lending, соц.сети)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Помогите быстро индексировать lending в яндекс и гугл а также seoПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Дорогие IT-специалисты, желательно начинающие!мне необходимо создать сайт-аукцион на одну товарную позицию. упор нужно сделать на дизайн.Строгий но стильный. Много денег платить не смогу - бюджет ограничен! можно посотрудничать как долевой бизнес в последующемВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
необходимо продвигать Landing с монотоварами наиболее быстро и эффективно. несколько готовых лендингов - возможно что то нужно для продвижения подправить. жду предложенийПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад