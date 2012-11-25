Добрый день.

Имею два высших оброзавания, техническое и экономическое, устал от работы "на дядю". Имеется опыт работы Advego, хочется попробывать себя в сервисе получше, я готов.

Преимущество от работы со мной: высокая ответственность- сдача материалов в срок, вычитка и полная проверка текстов, адекватные цены