Добрый день.
Имею два высших оброзавания, техническое и экономическое, устал от работы "на дядю". Имеется опыт работы Advego, хочется попробывать себя в сервисе получше, я готов.
Преимущество от работы со мной: высокая ответственность- сдача материалов в срок, вычитка и полная проверка текстов, адекватные цены
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга