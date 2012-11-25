UncleAL

Алексей UncleAL

 
44 годаРоссия/Ижевск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Добрый день.

Имею два высших оброзавания, техническое и экономическое, устал от работы "на дядю". Имеется опыт работы Advego, хочется попробывать себя в сервисе получше, я готов.

Преимущество от работы со мной: высокая ответственность- сдача материалов в срок, вычитка и полная проверка текстов, адекватные цены

Отзывы заказчиков
marina_strogaya
Марина 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
38 отзывов
$1
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга