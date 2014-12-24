Urmas1

Станислав Urmas1

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Скрыть "Контрагентов" с категорией "ДСК" от пользователей с огр.доступ

    Торговля и склад 7.7: Требуется запретить  показ "Контрагентов" с категорией "ДСК" от пользователей с правами менеджеры. Оставить эту информацию в доступе только пользователям с правами "Админ" и "Суперадмин". - также проконтролировать это в ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фон рабочего стола на сервер

    Все привет !  Буду краток ) Есть логотип компании: https://drive.google.com/file/d/14hF6HSX6v7FKE0yxhaDZtXREQhBj1VTb/view?usp=sharing Есть дизайн рабочего стола который мне понравился: https://drive.google.com/file/d/1zO2Pi1Hdt9uBgy0GIGFHaPsgt1oxAiWt/view?usp=sharing Задача сделать заставку на сервер с дизайном который понравился, но с логотипом нашей ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анализ исходящего трафика

    $500

    У крупного интернет сервис провайдера выделен бюджет на контроль и анализ запрещенного трафика. Это большой проект, по которому будет проходить тендер. На данном этапе требуется выполнить тестовое задание, а именно: 1) Провести ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад