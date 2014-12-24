Торговля и склад 7.7: Требуется запретить показ "Контрагентов" с категорией "ДСК" от пользователей с правами менеджеры. Оставить эту информацию в доступе только пользователям с правами "Админ" и "Суперадмин". - также проконтролировать это в ...
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Все привет ! Буду краток ) Есть логотип компании: https://drive.google.com/file/d/14hF6HSX6v7FKE0yxhaDZtXREQhBj1VTb/view?usp=sharing Есть дизайн рабочего стола который мне понравился: https://drive.google.com/file/d/1zO2Pi1Hdt9uBgy0GIGFHaPsgt1oxAiWt/view?usp=sharing Задача сделать заставку на сервер с дизайном который понравился, но с логотипом нашей ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
У крупного интернет сервис провайдера выделен бюджет на контроль и анализ запрещенного трафика. Это большой проект, по которому будет проходить тендер. На данном этапе требуется выполнить тестовое задание, а именно: 1) Провести ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад