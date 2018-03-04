VASILINA7

Василина VASILINA7

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Пишу классные тексты . Всегда качественно и в срок !

Я нужна Вам!

Я копирайтер с трехлетним опытом работы.

Пишу тексты:

  • seo-тексты,
  • информационные,
  • технические,
  • рекламные,
  • продающие.
Гарантирую:

  • 100% уникальность,
  • Минимум воды,
  • Релевантность по ключам,
  • Сдачу работы точно в срок (а может и раньше).
Всегда готова к работе!!!

Отзывы заказчиков

freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Написать статью на тему празднования 8 марта
Быстро выполнила работу, с неплохой уникальностью за хорошую цену. Всегда на связи, рекомендую!
Отличный заказчик , все подробно объяснил и помог разобраться в системе! Рада буду помочь ещё раз ! Всем рекомендую
Ответный отзыв