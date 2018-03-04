Пишу классные тексты . Всегда качественно и в срок !
Я нужна Вам!
Я копирайтер с трехлетним опытом работы.
Пишу тексты:
- seo-тексты,
- информационные,
- технические,
- рекламные,
- продающие.
- 100% уникальность,
- Минимум воды,
- Релевантность по ключам,
- Сдачу работы точно в срок (а может и раньше).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Быстро выполнила работу, с неплохой уникальностью за хорошую цену. Всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик , все подробно объяснил и помог разобраться в системе! Рада буду помочь ещё раз ! Всем рекомендую