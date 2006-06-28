VLAD_X

Владимир Марцуль VLAD_X

 
40 летРоссия/Томск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Опыт работы - 6 лет

Разработка сайтов на CMS Bitrix (Битрикс)

Отзывы заказчиков
sergsap
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
год назад
$0
10 баллов
18 лет назад
Корректировка каталога Shop-Script
Все сделано качественно. Срок исполнения приятно порадовал, придраться ни к чему не могу, в общем остался доволен, рекомендую.