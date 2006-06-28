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Владимир Марцуль
VLAD_X
VLAD_X
40 лет
Россия
/
Томск
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
16 лет назад
1 отзыв
Опыт работы - 6 лет
Разработка сайтов на CMS Bitrix (Битрикс)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей Пушкин
sergsap
46 лет
Россия
18 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
$0
10 баллов
18 лет назад
Корректировка каталога Shop-Script
Все сделано качественно. Срок исполнения приятно порадовал, придраться ни к чему не могу, в общем остался доволен, рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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