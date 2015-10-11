V_Lialchenko

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Основные навыки

Копирайтинг

• написание «продающих» статей;

• создание seo-текстов;

• редактирование;

• написание статей, заметок, репортажей, интервью;

• рерайт;

• базовые навыки работы в Joomla.

SMM

• аналитика, ведение отчетности;

• подключение тизерной рекламы;

• разработка и реализация контент-стратегии бренда с нуля, согласно брифу клиента (от рубрик до активаций).

Портфолио http://www.slideshare.net/ssuser6927d4/ss-45016891