V_Lialchenko

Пишу тексты, которые принесут вам прибыль. Редактирование текстов всегда бесплатно!
Основные навыки
Копирайтинг
• написание «продающих» статей;
• создание seo-текстов;
• редактирование;
• написание статей, заметок, репортажей, интервью;
• рерайт;
• базовые навыки работы в Joomla.
SMM
• аналитика, ведение отчетности;
• подключение тизерной рекламы;
• разработка и реализация контент-стратегии бренда с нуля, согласно брифу клиента (от рубрик до активаций).
Портфолио http://www.slideshare.net/ssuser6927d4/ss-45016891