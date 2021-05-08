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- Монтаж58 просмотров
- Дэмо голоса93 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Второй проект, опять все отлично, классная озвучка, быстрые сроки, спасибо!
Ответный отзыв
Большое спасибо! Приятно с вами работать.
$7
10 баллов
4 года назад
Классный голос, быстро сработали. Все отлично.
Ответный отзыв
Спасибо! Хороший текст, своевременная оплата. Буду рад поработать ещё.