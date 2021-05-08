Vadim94

Вадим Vadim94

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Актёр озвучания, видеомонтажер, переводчик
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

volt16volt
Станислав 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Озвучка текста
Второй проект, опять все отлично, классная озвучка, быстрые сроки, спасибо!
Большое спасибо! Приятно с вами работать.
Ответный отзыв
volt16volt
Станислав 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Озвучка
Классный голос, быстро сработали. Все отлично.
Спасибо! Хороший текст, своевременная оплата. Буду рад поработать ещё.
Ответный отзыв