Промышленный дизайн

О себе: закончила Запорожский Национальный Технический Университет в 2007 году по специальности "Промышленный дизайн";

С 2009 по 2013 работа на мебельной фабрике г. Запорожья "Прима-М", специализирующейся в основном над изготовлении индивидуальной мебели и лестниц из массива дерева.

С 2013 года являюсь фрилансером, сотрудничаю с дизайнерами, и работаю над собственными проектами.

Предоставляемые услуги:

- Дизайн интерьеров

- 3d визуализация, моделирование, подбор мебели, аксессуаров, пр.