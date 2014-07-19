Промышленный дизайн
О себе: закончила Запорожский Национальный Технический Университет в 2007 году по специальности "Промышленный дизайн";
С 2009 по 2013 работа на мебельной фабрике г. Запорожья "Прима-М", специализирующейся в основном над изготовлении индивидуальной мебели и лестниц из массива дерева.
С 2013 года являюсь фрилансером, сотрудничаю с дизайнерами, и работаю над собственными проектами.
Предоставляемые услуги:
- Дизайн интерьеров
- 3d визуализация, моделирование, подбор мебели, аксессуаров, пр.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Валентина сделала работу на таком высоком качественном уровне, что мне даже сложно писать отзыв. Она не просто механически делала задание, как большинство ее коллег, она жила этой маленькой работой. Благодаря этому, на выходе получилось то, о чем я и мечтать не могла, когда публиковала проект. Валентина - человек с которым легко работать и приятно общаться. Всегда на связи, позитивная и очень быстрая)) Спасибо вам! Уверена, что впереди у нас много проектов! Мои самые хорошие рекомендации! Удачи в работе!
Ответный отзыв
Всем бы таких заказчиков как Александра! Очень приятно было работать с таким порядочным и приятным в общении человеком!
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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