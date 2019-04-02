Valeria2019

Настройка рекламы в РСЯ. Оптимизация рекламы в РСЯ. Аудит сайтов. Аудит рекламы в РСЯ.

Предлагаю создать рекламную кампанию в РСЯ. Этот рекламныйканал дешевле поисковой рекламы и позволяет четко выверить целевую аудиторию, чтобы не сливать бюджет на бесполезные клики. Кроме того, перед созданием РК мы

сделаем аудит сайта и оффера, чтобы понять в чем наши сильные стороны. РК сначала сделаем тестовую и на минимальном бюджете за несколько дней мы поймем, какие ключи работают, а какие нет. Будет создано 14 объявлений разного формата, которые будут подходить визуально под любую площадку, где они будут демонстрироваться.

Если вас устраивает мое предложение, можем обсудить детали. Стоимость 2000 р. Сопровождение 7-10000 р./мес.

Отзывы:

https://vk.com/dpravdinskiy

Валерия, здравствуйте. Спасибо, всё хорошо) Сейчас Ваши рекомендации успели реализовать процентов на 70. Сайт теперь выглядит вот так http://stk-astero.ru/. Теперь по настройке контекстной рекламы. Общие результаты после изменений такие: Средняя цена клика уменьшилась с 31 рубля до 19 р. Конверсия чуть снизилась с 9% до 7.5% (видимо после коррекции семантики в сторону менее дорогих ключевиков). Но при этом цена лида снизилась с 345 рублей до 250.Конверсия в продажу осталась неизменной, т.е качество лидов осталось на том же уровне. Получается, что в конечном итоге мы получили оптимизацию бюджета примерно на 28%, что весьма существенно для нас. За что Вам большое спасибо)