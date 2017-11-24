Наполнение сайта контентом. Качественно и оперативно.

Имею богатый опыт в написании SEO-оптимизированных статей со 100% уникальностью на русском, украинском, английском языках.

Легкий слог, логическая структура, глубокий анализ материала и доступное изложение, внимательность, креативный подход и грамотность речи, - основные правила, которым я следую при выполнении задачи.

Легко нахожу общий язык с заказчиком;

с ответственностью и вниманием отношусь к Вашим пожеланиям и требованиям;

с интересом изучаю новые темы;

люблю свое дело.

туризм;

медицина;

фармацевтика;

политика;

мода и стиль;

ткани;

китайские чаи;

кулинария;

ремешки для часов;

алкогольные напитки;

детские товары.

Филология, журналистика.

Знание языков:

Украинский – родной язык;

Русский – родной язык;

Английский (уровень Upper-Intermediate);

Польский (уровень B1).

Компьютерные навыки:

- Большой опыт работы с социальными сетями: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, Google+.

- MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint);

- Adobe Photoshop, GIMP, Sony Vegas, CorelDRAW, EDIUS;

- Умение работать с CMS;

- базовое знание HTML.

Работаю с 10.00 до 20.00

Свяжитесь со мной с помощью:

Skype: lera_lavskaya

e-mail: [email protected]