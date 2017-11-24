Валерия Лавская ValerieLavskayaValerieLavskaya
Имею богатый опыт в написании SEO-оптимизированных статей со 100% уникальностью на русском, украинском, английском языках.
Легкий слог, логическая структура, глубокий анализ материала и доступное изложение, внимательность, креативный подход и грамотность речи, - основные правила, которым я следую при выполнении задачи.
- Легко нахожу общий язык с заказчиком;
- с ответственностью и вниманием отношусь к Вашим пожеланиям и требованиям;
- с интересом изучаю новые темы;
- люблю свое дело.
- туризм;
- медицина;
- фармацевтика;
- политика;
- мода и стиль;
- ткани;
- китайские чаи;
- кулинария;
- ремешки для часов;
- алкогольные напитки;
- детские товары.
Филология, журналистика.
Знание языков:
Украинский – родной язык;
Русский – родной язык;
Английский (уровень Upper-Intermediate);
Польский (уровень B1).
Компьютерные навыки:
- Большой опыт работы с социальными сетями: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, Google+.
- MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint);
- Adobe Photoshop, GIMP, Sony Vegas, CorelDRAW, EDIUS;
- Умение работать с CMS;
- базовое знание HTML.
Работаю с 10.00 до 20.00
Свяжитесь со мной с помощью:
Skype: lera_lavskaya
e-mail: [email protected]