ValerieLavskaya

Валерия Лавская ValerieLavskaya

 
30 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Наполнение сайта контентом. Качественно и оперативно.

Имею богатый опыт в написании SEO-оптимизированных статей со 100% уникальностью на русском, украинском, английском языках.

Легкий слог, логическая структура, глубокий анализ материала и доступное изложение, внимательность, креативный подход и грамотность речи, - основные правила, которым я следую при выполнении задачи. 

  • Легко нахожу общий язык с заказчиком;
  • с ответственностью и вниманием отношусь к Вашим пожеланиям и требованиям;
  • с интересом изучаю новые темы;
  • люблю свое дело.
Несколько тем, над которыми работала:

  • туризм;
  • медицина;
  • фармацевтика;
  • политика;
  • мода и стиль;
  • ткани;
  • китайские чаи;
  • кулинария;
  • ремешки для часов;
  • алкогольные напитки;
  • детские товары.
Высшее образование:

Филология, журналистика.

Знание языков:

Украинский – родной язык;

Русский – родной язык;

Английский (уровень Upper-Intermediate);

Польский (уровень B1).

Компьютерные навыки:

- Большой опыт работы с социальными сетями: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, Google+.

- MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint);

- Adobe Photoshop, GIMP, Sony Vegas, CorelDRAW, EDIUS;

- Умение работать с CMS;

- базовое знание HTML.

Работаю с 10.00 до 20.00

Свяжитесь со мной с помощью:

Skype: lera_lavskaya

e-mail: [email protected]

HTMLPowerPointCorelDRAWPhotoshop
Редактирование и Корректура
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от $4
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Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#8703