ОСВІТА

У 2008 році закінчила Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів № 39

У 2013 році завершила навчання в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту (диплом з відзнакою).

1,5 роки промоутер, 3 місяці офіс-менеджер, 5 мiсяцiв помiчник керiвника офiсу з продажу металопластикових конструкцiй, 9 мiсяцiв ФОП за видом економiчної діяльності: "Iншi види роздрібної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах".

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

Характерспокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та аргументовано, пунктуальна, маю приємну зовнішність, порядна, доброзичлива, комунікабельна, відповідальна,наполеглива, активна, креативна, ініціативна. Маю аналітичнемислення, організаторськіздібності, вмію швидко орієнтуватися вситуації, що склалася і самостійно приймати рішення, володію умінням спілкуватися з людьми і знаходити спільну мову, здатна швидко навчатися. Маю здатність працювати як самостійнотак і в команді та прагну розвиватися.

Професійні навички

Володію англійською мовою на середньому рівні та російською мовою вільно. Рідна мова – українська.

Знання MS Office( Excel, Word), Open Office Знання 1С:Бухгалтерії

Практичні та теоретичні знання з економіки, менеджменту, маркетингу, планування, діловодства, статистики, фінансів, економічного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту.

Навички роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox) і E-mail (Outlook Express)