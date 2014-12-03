Valery85

Валерия Valery85

 
38 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
semenyakin
Сергей 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5000
10 баллов
9 лет назад
Автомойки iOS/android
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Мобильные приложения
1 отзыв
$12/час
от $500от 15 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга