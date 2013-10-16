Копирайт/рерайт/новости, гумманитарные переводы
Здравствуйте, меня зовут Василий! Предлагаю услуги по написанию статей/текстов, рерайт, копирайт. Интересующие тематики: культура, искусство, политика, история, литература, кино, музыка, туризм, спорт.
Качества:
- возможность выхода в интернет в любое время;
- знание русского языка, английского, итальянского;
- умение быстро принимать решения и нести за них ответственность в полном объеме;
- умение ориентироваться в навигации и системах управления интернет-ресурсов;
- навыки работы в команде и самостоятельно.
Рерайт/копирайт/контент-менеджер: 1 у.е. - 1 000 збп
Email: [email protected]
Skype: wiha13
ICQ: 646323720
Ссылка на портфолио http://www.weblancer.net/users/VasMika/portfolio/?category_id=48
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 5 лучших картин Линча207 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Очень понравилось работать с Василием. На удивление грамотный и приятный в общении рерайтер. Все статьи были сданы в срок, что сейчас редкость. Довольна сотрудничеством, обязательно буду привлекать к другим своим проектам.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятный в общении, легко и интересно работать. Оплата своевременная. Рад сотрудничеству, всем рекомендую!
$1
10 баллов
10 лет назад
Оперативно справился с задачей
Ответный отзыв
Хороший заказчик, чётко формулирует задание, всегда на связи, своевременная оплата. Был рад сотрудничеству!
$2
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за текст. Работа была выполнена качественно и в срок. Отдельная благодарность за корректное оформление (типографику).
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно работать с ним. Илья сразу же оплатил материал, что довольно хорошо. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#620
Переводы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#278
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#701