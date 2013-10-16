VasMika

Василий VasMika

 
35 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Копирайт/рерайт/новости, гумманитарные переводы

Здравствуйте, меня зовут Василий! Предлагаю услуги по написанию статей/текстов, рерайт, копирайт. Интересующие тематики: культура, искусство, политика, история, литература, кино, музыка, туризм, спорт.

Качества:

- возможность выхода в интернет в любое время;

- знание русского языка, английского, итальянского;

- умение быстро принимать решения и нести за них ответственность в полном объеме;

- умение ориентироваться в навигации и системах управления интернет-ресурсов;

- навыки работы в команде и самостоятельно.

Рерайт/копирайт/контент-менеджер: 1 у.е. - 1 000 збп

Email: [email protected]

Skype: wiha13

ICQ: 646323720

Ссылка на портфолио http://www.weblancer.net/users/VasMika/portfolio/?category_id=48

Написание статей
Портфолио
Отзывы заказчиков
onliner84
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Рерайт текстов сериалов
Очень понравилось работать с Василием. На удивление грамотный и приятный в общении рерайтер. Все статьи были сданы в срок, что сейчас редкость. Довольна сотрудничеством, обязательно буду привлекать к другим своим проектам.
Хороший заказчик, приятный в общении, легко и интересно работать. Оплата своевременная. Рад сотрудничеству, всем рекомендую!
Ответный отзыв
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Перевод сайта на немецкий, белорусский, румынский
Оперативно справился с задачей
Хороший заказчик, чётко формулирует задание, всегда на связи, своевременная оплата. Был рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Требуется помощник-рерайтер
Спасибо за текст. Работа была выполнена качественно и в срок. Отдельная благодарность за корректное оформление (типографику).
Отличный заказчик. Приятно работать с ним. Илья сразу же оплатил материал, что довольно хорошо. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#620
Переводы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#278
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#701