VasylKobevko

Кобевко VasylKobevko

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Делаю быстро и качественно

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Anvar84
Анвар 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
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:)
:)
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