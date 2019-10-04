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Кобевко
VasylKobevko
VasylKobevko
23 года
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
год назад
1 отзыв
Делаю быстро и качественно
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
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Анвар
Anvar84
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 отзывов
$50
10 баллов
6 лет назад
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