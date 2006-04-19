Нужны шаблоны к двум сайтам. Требования к дизайну (технологические) 1. TEMPLATE (жестоко обязательно) 2. XHTML + css (обязательно) 3. Отношение объема кода к полезному тексту - МИНИМАЛЬНОЕ (соотвественно теги IMG и TABLE в оформлении недопустимы) (очень желательно) 4. Коды, генерируемые ...
Предлагаю себя в качестве:
1. консультанта по SEO (ответы на любые вопросы);
2. проект-менеджера. (работа по утвержденной смете за фиксированное вознаграждение).
Оплата 200 wmz в месяц.
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Есть сайт http://2coffee.ru Посвящен кофемашинам. Имеются подробные описания всех машин на русском языке. Необходимо: 1. переписать все описания на предмет выделения оттуда правильных подзаголовков, списков и прочего с учетом специфики сайта и единого стандарта для всех ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт18 лет назад