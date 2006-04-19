Vb_fbk

Михаил Черкашин Vb_fbk

 
48 летРоссия/Самара
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Предлагаю себя в качестве:

1. консультанта по SEO (ответы на любые вопросы);

2. проект-менеджера. (работа по утвержденной смете за фиксированное вознаграждение).

Оплата 200 wmz в месяц.

  • Создание или доработка XHTML шаблона

    $250

    Нужны шаблоны к двум сайтам. Требования к дизайну (технологические) 1. TEMPLATE (жестоко обязательно) 2. XHTML + css (обязательно) 3. Отношение объема кода к полезному тексту - МИНИМАЛЬНОЕ (соотвественно теги IMG и TABLE в оформлении недопустимы) (очень желательно) 4. Коды, генерируемые ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Обработка текста по теме Кофемашины

    $100

    Есть сайт http://2coffee.ru Посвящен кофемашинам. Имеются подробные описания всех машин на русском языке. Необходимо: 1. переписать все описания на предмет выделения оттуда правильных подзаголовков, списков и прочего с учетом специфики сайта и единого стандарта для всех ...

    Тексты для сайта
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    18 лет назад