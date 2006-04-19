Есть сайт http://2coffee.ru Посвящен кофемашинам. Имеются подробные описания всех машин на русском языке. Необходимо: 1. переписать все описания на предмет выделения оттуда правильных подзаголовков, списков и прочего с учетом специфики сайта и единого стандарта для всех ...