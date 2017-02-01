Velvey

Карина Velvey

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка/программирование
Всё отлично, шикарный заказчик, моментальная оплата.
Отличный специалист, соблюдает сроки работ, быстро выходит на связь, дает толковые советы :) Рекомендую!
Ответный отзыв