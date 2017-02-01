Есть созданная нами программа по мониторингу датчиков, входов, выходов в Умном доме. Есть дизайн сайта (или интерфейса этой проги), домен, хостинг и ТЗ. И очень сжатые сроки, презентацию программы готовим к выставке. По срокам ...