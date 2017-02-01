Нужна адаптивная, кроссбраузерная верстка psd-макета интернет-магазина и интеграция в CMS. В общей сумме 20 страниц. Прилагаю рисунок главной - остальные после согласования. Так же у заказчика есть ряд требований к CMS (скан ТЗ также ...
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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- HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Вкратце: надо сверстать 23 страницы и посадить на написанную под сайт админку (вордпресс и пр. не предлагать :)), сроки - желательно уложиться в месяц-полтора. ТЗ и джепеги макета скину вличку. ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть созданная нами программа по мониторингу датчиков, входов, выходов в Умном доме. Есть дизайн сайта (или интерфейса этой проги), домен, хостинг и ТЗ. И очень сжатые сроки, презентацию программы готовим к выставке. По срокам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать готовый psd-макет сайта (оптимизировать под моб.устройства) и запрограммировать. Примеры страниц прикрепляю. Домен и хостинг уже есть. Задавайте вопросы. Скидывайте свое портфолио и контакты (лучше страницу vk). А также сроки выполнения заказа, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
8 лет назад
Всё отлично, шикарный заказчик, моментальная оплата.
Ответный отзыв
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