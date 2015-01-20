Профессиональный опыт:
Анализ рынка, конкурентов, потребительских предпочтений
- размер целевой аудитории;
- объемы потребления;
- тенденции;
- оценка удовлетворенности потребителя;
- сбор информации о конкурентах.
Разработка и проведение рекламных мероприятий:
- медиапланирование и бюджетирование, осуществление контроля над надлежащим исполнением;
- выбор оптимальных и результативных рекламных инструментов и рекламных носителей;
- участие в разработке и реализации рекламных акций. Анализ эффективности рекламных компаний;
- подготовка проектов договоров по предмету своей деятельности, ведение переговоров с рекламными агентствами и организациями,
оказывающими необходимые услуги для размещение рекламной продукции;
- разработка рекламных материалов. Написание рекламных текстов;
- размещение заказов по изготовлению рекламной продукции;
- ведение документооборота (оформление договоров, отчетные документы);
Продвижение, редактирование, наполнение сайта контентом.
Личные качества:
Организаторские качества, умение планировать работу, обеспечение четкого контроля за исполнением, высокая работоспособность,
профессионализм, ответственность, обязательность, аккуратность,
коммуникабельность, умение избегать конфликты, целеустремленность, умение
работать в команде, активность.