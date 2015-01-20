Маркетолог, специалист по рекламе

Профессиональный опыт:

Анализ рынка, конкурентов, потребительских предпочтений

- размер целевой аудитории;

- объемы потребления;

- тенденции;

- оценка удовлетворенности потребителя;

- сбор информации о конкурентах.

Разработка и проведение рекламных мероприятий:

- медиапланирование и бюджетирование, осуществление контроля над надлежащим исполнением;

- выбор оптимальных и результативных рекламных инструментов и рекламных носителей;

- участие в разработке и реализации рекламных акций. Анализ эффективности рекламных компаний;

- подготовка проектов договоров по предмету своей деятельности, ведение переговоров с рекламными агентствами и организациями,

оказывающими необходимые услуги для размещение рекламной продукции;

- разработка рекламных материалов. Написание рекламных текстов;

- размещение заказов по изготовлению рекламной продукции;

- ведение документооборота (оформление договоров, отчетные документы);

Продвижение, редактирование, наполнение сайта контентом.

Личные качества:

Организаторские качества, умение планировать работу, обеспечение четкого контроля за исполнением, высокая работоспособность,

профессионализм, ответственность, обязательность, аккуратность,

коммуникабельность, умение избегать конфликты, целеустремленность, умение

работать в команде, активность.