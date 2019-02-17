VikrorFrunzo123

Нужно проработать полностью не сложный дизайн моего будущего сайта и верстать его, и так чтобы он подходил как под компьютеры так и под телефоны/планшеты/нетбуки и тд. 3 страницы.
HTML-верстка15 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно проработать полностью не сложный дизайн моего будущего сайта и верстать его, и так чтобы он подходил как под компьютеры так и под телефоны/планшеты/нетбуки и тд. 3 страницы.
Мы компания, занимающееся продажей зерновых культур. Так же мы предоставляем свои услуги, а именно уборка полей, культивация почвы, удобрение и тд. Весь перечень и их описание предоставлю исполнителю. Нам нужен сайт на котором будет представлена наша ...