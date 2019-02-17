VikrorFrunzo123

Фрунзо VikrorFrunzo123

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн + мобильная версия

    Нужно проработать полностью не сложный дизайн моего будущего сайта и верстать его, и так чтобы он подходил как под компьютеры так и под телефоны/планшеты/нетбуки и тд. 3 страницы.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт-каталог нашей продукции и услуг

    Мы компания, занимающееся продажей зерновых культур. Так же мы предоставляем свои услуги, а именно уборка полей, культивация почвы, удобрение и тд. Весь перечень и их описание предоставлю исполнителю.  Нам нужен сайт на котором будет представлена наша ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад