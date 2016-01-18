ViktkobSMM

Виктор Кобыхно ViktkobSMM

 
32 годаРоссия/Чита
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, mail.ru)

С удовольствием возьмусь за выполнение Вашего проекта

ТРАФИК и ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

- Настройка таргетинга в vk.com

- Настройка таргетинга MyTarget - mail.ru

- Настройка таргетинга Facebook

- Настройка таргетинга Одноклассники

- Создание продающих сайтов с высокой конверсией

- Генерация заявок на ваши услуги

Схема работы:

1) Обсуждение проекта и определение стратегии

2) Предоплата

3) Разработка проекта и тестирование

4) Запуск проекта и оптимизация

5) Составление отчетности по проекту

Контактные данные:

E-mail: [email protected]

Skype: ViktkobST

Телефон: +7 (964) 468-72-91

ВКонтакте: vk.com/viktkob_smm

Социальные сети (SMM и SMO)
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$15/час
от $72от 7 дней
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