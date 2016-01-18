Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, mail.ru)
С удовольствием возьмусь за выполнение Вашего проекта
ТРАФИК и ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
- Настройка таргетинга в vk.com
- Настройка таргетинга MyTarget - mail.ru
- Настройка таргетинга Facebook
- Настройка таргетинга Одноклассники
- Создание продающих сайтов с высокой конверсией
- Генерация заявок на ваши услуги
Схема работы:
1) Обсуждение проекта и определение стратегии
2) Предоплата
3) Разработка проекта и тестирование
4) Запуск проекта и оптимизация
5) Составление отчетности по проекту
Контактные данные:
E-mail: [email protected]
Skype: ViktkobST
Телефон: +7 (964) 468-72-91
ВКонтакте: vk.com/viktkob_smm
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Социальные сети (SMM и SMO)
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