Vinita777

Виктория Vinita777

 
52 годаУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка многосайтовости на Битриксе

    Сайты были настроены и работали корректно. проблема возникла из-за переноса на другой хостинг. нужно поднять второй сайт на одной БД.  файлы уже есть и символические ссылки, Предположительно -есть проблема с самим определением, что должна открываться именно ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать логотип сайта

    Нужен логотип сайта размером ш*в 398*115 состоящий только из стилизованных букв. из 5 букв получится 7 символов. Латиница.  Буквы должны быть сделаны из дымоходных труб.  Уникальность и создание логотипа как идеи - не надо. просто ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Прорисовка логотипа

    Есть идея- черновик логотипа. Буквенная. Необходимо выполнить несколько вариантов в разных толщинах лини, цветах, наклонах. и конечный согласованный результат - в векторе.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание несложных элементов оформления сайта

    Нужен дизайнер для создания отдельных элементов - банер размером 1230*221 с текстом "мы переезжаем ....", картинкой и активной кнопкой перехода на другой сайт,  графические аналоги пунктов меню. Типа http://screencast.com/t/PTh3DBdwSc всего 10 элементов.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
a_kryuchkov
Артем 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Прорисовка логотипа
Мне понравилось работать с Викторией. Задание было небольшое с понятным описанием и её эскизами, поэтому мы быстро его выполнили. Оплату получил без задержек. Спасибо за сотрудничество.
За качество работы в разрезе "понимание цели" немного бы снизила оценку, т.к. не получила на 100% то, что ожидала. Видимо не смогла полностью ТЗ правильно сформулировать. И не было времени дальше варианты задания делать. А в целом результат устроил.
Ответный отзыв
Maximus99
Макс 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Создание несложных элементов оформления сайта
Хороший заказчик, оплата в срок
Все устроило в сотрудничестве.
Ответный отзыв