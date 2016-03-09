Comodo Positive SSL необходимо установить на домен, хостинг которого на сервере hetzner
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайты были настроены и работали корректно. проблема возникла из-за переноса на другой хостинг. нужно поднять второй сайт на одной БД. файлы уже есть и символические ссылки, Предположительно -есть проблема с самим определением, что должна открываться именно ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен логотип сайта размером ш*в 398*115 состоящий только из стилизованных букв. из 5 букв получится 7 символов. Латиница. Буквы должны быть сделаны из дымоходных труб. Уникальность и создание логотипа как идеи - не надо. просто ...Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
Надо вывести значение конкретной характеристики товара в шаблон товарного блока (краткий) вместо наименования или кода.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть идея- черновик логотипа. Буквенная. Необходимо выполнить несколько вариантов в разных толщинах лини, цветах, наклонах. и конечный согласованный результат - в векторе.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен дизайнер для создания отдельных элементов - банер размером 1230*221 с текстом "мы переезжаем ....", картинкой и активной кнопкой перехода на другой сайт, графические аналоги пунктов меню. Типа http://screencast.com/t/PTh3DBdwSc всего 10 элементов.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад