Vitaliy_WMS

Техническое заданиедля доработки системы WMS Версия: "AXELOT"(3.1.8.1) Мы планируем пересмотреть процесс комплектования заказов Подробное задание по запросу. Цена договорная
1С-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Техническое заданиедля доработки системы WMS Версия: "AXELOT"(3.1.8.1) Мы планируем пересмотреть процесс комплектования заказов Подробное задание по запросу. Цена договорная
В системе WMS нужно изменить процесс сборки товара. Более детальное задание высылается. Условия работы и оплаты труда обсуждаются
Доработка процесса комплектования конфигурации WMS Окончательная стоимость работ будет согласована с разработчиком. Варианты оплаты: 1. По количеству часов 2. По договорной фиксированной сумме. Доработка системы WMS Версия: "Аxelot" (3.1.8.1).Техническое задание ...