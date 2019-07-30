Доработка процесса комплектования конфигурации WMS

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Закрыт3 заявки167 просмотров

Доработка процесса комплектования конфигурации WMS

Окончательная стоимость работ будет согласована с разработчиком.

Варианты оплаты:

1. По количеству часов

2. По договорной фиксированной сумме.

Доработка системы WMS Версия: "Аxelot" (3.1.8.1).Техническое задание по запросу.

6 лет назад
Vitaliy_WMS
Виталий 
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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