Есть сайт на Битрикс, также создана номенклатура с характеристиками в 1С УТ, отдельный розничный склад и розничный прайс. Планировалось, что выгрузка будет номенклатур без указания кол-ва, но с ценами. Характеристики должны выбираться выпадающим списком уже внутри ...
Настройка и доработка 1С УНФ
Здравствуйте.
Необходимо настройка и доработка 1С УНФ.
Интересует сроки и стоимость реализации данных доработок.
1. Удалить текущие транзакции (доходы, расходы, склад), обнулить, оставить только номенклатуру.
2. Разделить деятельность компании (доходы, расходы, склады) на проекты (категории). Доходы от направления "Дрова" и "Пиломатериалы". Тоже самое с расходами. Часть расходов могут быть общими. Чтобы в результате в отчетах видеть доходы и расходы по направлениям деятельности за указанный период времени.
3. Настроить отчеты по категориям (статьям) расходов и доходов. Аренда, ФОТ, реклама, расходники, и т д.
Интересует сроки и стоимость реализации данных доработок.
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