Здравствуйте.

Необходимо настройка и доработка 1С УНФ.

Интересует сроки и стоимость реализации данных доработок.

1. Удалить текущие транзакции (доходы, расходы, склад), обнулить, оставить только номенклатуру.

2. Разделить деятельность компании (доходы, расходы, склады) на проекты (категории). Доходы от направления "Дрова" и "Пиломатериалы". Тоже самое с расходами. Часть расходов могут быть общими. Чтобы в результате в отчетах видеть доходы и расходы по направлениям деятельности за указанный период времени.

3. Настроить отчеты по категориям (статьям) расходов и доходов. Аренда, ФОТ, реклама, расходники, и т д.

Интересует сроки и стоимость реализации данных доработок.