Настройка и доработка 1С УНФ

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Здравствуйте.

Необходимо настройка и доработка 1С УНФ. 

Интересует сроки и стоимость реализации данных доработок. 

1. Удалить текущие транзакции (доходы, расходы, склад), обнулить, оставить только номенклатуру. 

2. Разделить деятельность компании (доходы, расходы, склады) на проекты (категории). Доходы от направления "Дрова" и "Пиломатериалы". Тоже самое с расходами. Часть расходов могут быть общими. Чтобы в результате в  отчетах видеть доходы и расходы по направлениям деятельности за  указанный период времени. 

3. Настроить отчеты по категориям (статьям) расходов и доходов. Аренда, ФОТ, реклама, расходники, и т д.

Интересует сроки и стоимость реализации данных доработок.

6 лет назад
vulkanets
Айдар 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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