1С Предприятие 8.3+Bitrix 24

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки189 просмотров

В наличии

·        Сервер с установленной УПП 1С 8.3

·        База контрагентов.

·        Сайт на Битрикс 24.

Задачи:

1.     Импорт прайс-листов/номенклатуры из Excel в 1С.

2.     Редактирование номенклатуры, заполнение карточек (консультация как это делается).

3.     Синхронизация 1С с сайтом (склад, лиды, счета).

4.     Проконсультировать/обучить синхронизации.

Пишите стоимость часа вашей работы и ориентировочное время, спасибо ;-)

6 лет назад
poltavkina
Наталия 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров