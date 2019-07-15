В наличии · Сервер с установленной УПП 1С 8.3 · База контрагентов. · Сайт на Битрикс 24. Задачи: 1. Импорт прайс-листов/номенклатуры из Excel в 1С. 2. Редактирование номенклатуры, заполнение карточек (консультация ...
Поправить выгрузку из 1С в Битрикс
Есть сайт на Битрикс, также создана номенклатура с характеристиками в 1С УТ, отдельный розничный склад и розничный прайс. Планировалось, что выгрузка будет номенклатур без указания кол-ва, но с ценами. Характеристики должны выбираться выпадающим списком уже внутри номенклатуры.
Сейчас обмен проходит, но на сайте нет отображения.
Нужно перекинуть на сайт номенклатуру, которая есть в обмене УТ и наладить отображение на сайте именно тех данных, которые будут определены в отдельном задании.
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