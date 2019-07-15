Поправить выгрузку из 1С в Битрикс

Есть сайт на Битрикс, также создана номенклатура с характеристиками в 1С УТ, отдельный розничный склад и розничный прайс. Планировалось, что выгрузка будет номенклатур без указания кол-ва, но с ценами. Характеристики должны выбираться выпадающим списком уже внутри номенклатуры.

Сейчас обмен проходит, но на сайте нет отображения.

Нужно перекинуть на сайт номенклатуру, которая есть в обмене УТ и наладить отображение на сайте именно тех данных, которые будут определены в отдельном задании.