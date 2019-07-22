Конвертация файлов .xls в .pdf

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Задачу необходимо выполнить одним из двух вариантов на выбор:

1. Доработка обработчика 1с7.7, который производит сохранение файлов - счетов в формате .xls. Т.е. доработка в контексте - сохранение данных файлов сразу в формате .pdf

или

2. Php-класс, который будет выполнять преобразование уже существующих файлов .xls в формат .pdf.

PHP
6 лет назад
Abs_on
Антон 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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