Есть налоговые накладные которые выписываются 1 раз в месяц и фактическое потребление(реализация). Отчет должен посчитать сколько фактической реализации попало в сумму налоговой накладной. Пример во вложении.
Конвертация файлов .xls в .pdf
Задачу необходимо выполнить одним из двух вариантов на выбор:
1. Доработка обработчика 1с7.7, который производит сохранение файлов - счетов в формате .xls. Т.е. доработка в контексте - сохранение данных файлов сразу в формате .pdf
или
2. Php-класс, который будет выполнять преобразование уже существующих файлов .xls в формат .pdf.
Заявки фрилансеров
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