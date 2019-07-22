Нужно создать обработку в 1С

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Закрыт4 заявки163 просмотра

1С бухгалтерия для Казахстана. Нужна внешняя обработка - внести реализации ТМЗ и ввод начальных остатков из Excel. 

Интересует цена и сроки?

6 лет назад
vverbovenko911
Владимир 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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