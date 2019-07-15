Внешний обработчик 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт6 заявок188 просмотров

Необходим внешний обработчик 1С:Предприятия 8 (.epf) для импорта файла (.xlsx) и приходования списка товаров в 1С.

.xlsx прикреплен.

6 лет назад
trevoni345
Алиев 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров