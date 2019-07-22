Необходим внешний обработчик 1С:Предприятия 8 (.epf) для импорта файла (.xlsx) и приходования списка товаров в 1С. .xlsx прикреплен.
Требуется перенести контрагентов и номенклатуру из 1С 7.7 в УТП.
База 7.7 (Бухгалтерия для Украины) требуется перенести контрагентов и номенклатуру в 1С 8.3 (УТП). База восьмерки полностью чистая.
Заявки фрилансеров
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