Требуется перенести контрагентов и номенклатуру из 1С 7.7 в УТП.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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База 7.7 (Бухгалтерия для Украины) требуется перенести контрагентов и номенклатуру в 1С 8.3 (УТП). База восьмерки полностью чистая.

6 лет назад
guest_15644936980543
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6 лет назад

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