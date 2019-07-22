1С обработка-экспорт в файл Excel

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В 1С 8.3 настроены универсальные отчеты по разным типам документов: выписки банка, касса, товарные отчеты и.т.д. Структура отчетов - обычные плоские таблицы для дальнейшего экспорта и работы с данными в Excel  

Необходимо сделать обработку, которая объединяла бы формирование всех отчетов в одну таблицу Excel

6 лет назад
guest_15644778296089
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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