Разработать функционал для получения статистки из Битрикс 24

Нужна статистика по лидам и сделкам.

Все лиды и сделки есть в Битрикс24,

но лидов 1000+ сделок 100+

поэтому вручную выбирать статистику за все время очень долго, почти не реально.

Нужны данные за все время существования проекта:

1. Дата и время создания каждого лида и получил ли в итоге лид статус сделка.

Информация нужна по каждому лиду отдельно, или сгруппировано в виде таблиц:

а) с лидов пришедших с 00:00 до 1:00 было заключено столько сделок, с лидами пришедшими с 1:00 до 2:00 было совершено столько сделок и т.д...

б) в понедельник было столько лидов, во вторник было столько лидов и т.д.

в) с лидов пришедших в понедельник было заключено столько сделок, с лидами пришедшими во вторник было совершено столько сделок и т.д...

2. При создании лида (звонке) ответили менеджеры сразу или потом перезванивали.

-Если перезвонили в течении 5 минут клиент сколько(или какой %) клиентов подняли трубку

-Если перезвонили в в течении 10 минут клиент сколько(или какой %) клиентов подняли трубку

- и т.д.

Возможности добыть нужные нам отчеты при помощи Б24 я не нашел, а возможно такого функционала вообще нет.

Требуется

1. Есть ли в Б24 встроенный функционал для получения нужных данных подсказать/научить как его использовать

2. Если такого функционала нет, то нужно его дописать.

В заявке укажите сколько разработка данного функционала примерно займет времени?

и сколько будет стоить по деньгам?

И ваши контакты для связи.